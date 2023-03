Rapina in tabaccheria, nella fuga viene colpito dal bus e poi arrestato

Rapina con coltello che ha fruttato quasi 1.500 euro in una tabaccheria del centro di Firenze ieri pomeriggio. Il giovane, non ancora maggiorenne, prima è stato colpito nella fuga da un bus, poi ha tentato il tutto per tutto scappando ancora ma è stato arrestato dalla polizia. La rapina è avvenuta tra via San Gallo e via delle Ruote, mentre la fuga è terminata in via degli Alfani.Il giovane rischia l'accusa di rapina a mano armata. Subito dopo l'arresto è finito in ospedale per le valutazioni mediche dopo l'urto contro il mezzo pesante.