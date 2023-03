Spacca teche in chiesa e sradica le telecamere, denunciato all'Elba

Un pregiudicato 40enne straniero, residente all’Isola d’Elba, è stato denunciato dai carabinieri di Portoferraio per danneggiamento aggravato all’interno del Duomo della Natività della Beata Vergine Maria.

Nel tardo pomeriggio del 20 marzo, grazie alla segnalazione di un cittadino, i carabinieri sono intervenuti bloccando l’uomo ancora in chiesa dopo che aveva spaccato i vetri delle teche sotto a due altari minori e mandando a terra gli oggetti sacri all'interno.

Quando l'uomo, in preda all'alcol, si è accorto della presenza di telecamere, le ha sradicate tentando di nasconderle in chiesa. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento e vilipendio di un luogo di culto.