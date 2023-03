SPID in Comune: adesso si può

Da mercoledì 22 marzo è possibile ottenere gratuitamente le credenziali SPID anche accedendo presso gli sportelli del Comune di Montespertoli. Lo SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale – permette ai cittadini di accedere a numerosi servizi online con un’unica Identità Digitale utilizzabile da computer, tablet e smartphone e a breve diventerà, insieme alla carta d'identità elettronica (Cie), l'unico sistema per accedere a tali servizi.

“Crediamo moltissimo nella transizione digitale e vogliamo rendere il Comune uno dei protagonisti di questa rivoluzione – afferma Marco Pierini, vicesindaco e assessore all’Innovazione tecnologica - “Speriamo che permettere ai cittadini di ottenere SPID anche attraverso la propria amministrazione comunale aiuti a diffondere questa iniziativa in più fasce della popolazione. Questa iniziativa si aggiunge alle altre che stiamo mettendo in campo per semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione” conclude.

Il servizio di rilascio SPID è garantito dal Comune di Montespertoli presso lo sportello URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) previa prenotazione ai numeri 0571600257 e 0571600214, oppure scrivendo una e-mail a demografico@comune.montespertoli.fi.it.

Presso lo sportello sarà possibile ottenere le credenziali SPID ad uso personale fornite dal servizio basato sull'iniziativa LepidaID. Per poter avviare la procedura sarà necessario avere con sé il proprio cellulare smartphone, dotarsi di un indirizzo e-mail accessibile dal telefono, di un documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto o patente di guida) e della tessera sanitaria con codice fiscale. Dopodiché, il cittadino potrà scegliere tra due modalità: recarsi allo sportello URP (previo appuntamento) e farsi assistere dall’inizio della procedura fino all’ottenimento delle credenziali, oppure registrarsi in autonomia su id.lepida.it e scegliere se proseguire con il riconoscimento online o con successiva identificazione a vista presso lo sportello.

Con le credenziali SPID LepidaID il cittadino potrà accedere ai servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione e dai soggetti Privati aderenti al sistema SPID. Basterà, una volta conclusa la registrazione, selezionare il tasto "Entra con SPID" all'interno del sito, nel menù a tendina e scegliere come gestore LepidaID: inserire le proprie credenziali ed eventualmente il codice temporaneo OTP, se richiesto dal livello di sicurezza del servizio a cui si vuole accedere.

Sul sito del Comune di Montespertoli è possibile scoprire tutte le informazioni per decidere come attivare lo SPID in autonomia o tramite assistenza.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Montespertoli