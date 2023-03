Strade San Miniato, le opposizioni: "Saranno sistemate solo per la campagna elettorale"

Durante la campagna elettorale più volte abbiamo sentito parlare il sindaco Giglioli, con tanta enfasi di un master plan della viabilità.

Questo strumento avrebbe dovuto rappresentare uno dei punti su cui pianificare l’assetto urbanistico del nostro territorio, ma dopo l’entrata in carica del Sindaco Giglioli abbiamo iniziato ad avere una visione più chiara di ciò che intendesse per masterplan e sicurezza delle strade: ci è quasi parso che abitasse altrove, che fosse sordo alle sollecitazioni dei cittadini e delle Consulte territoriali.

Sì, le Consulte, questo oramai abbandonato strumento democratico che dovrebbe funzionare se lo si mettesse nelle condizioni di poterlo fare, ma questa è un’altra storia.

Tornando alla viabilità fa semplicemente raccapriccio la condizione in cui si trovano le strade che attraversano il nostro territorio comunale: buche ovunque, asfalto che ha ceduto, crepe di dimensioni anche notevoli, per non parlare poi dei solchi lasciati da coloro che hanno posato i cavi della fibra.

Siamo costretti ad effettuare quotidianamente pericolosi zig zag per evitare di danneggiare il veicolo o addirittura per evitare di cadere da uno scooter, una moto oppure una bicicletta con conseguenze assai peggiori rispetto alla rottura di una gomma.

Non possiamo certo considerare un atto di responsabilità avere segnalato queste situazioni con cartelli provvisori ma piuttosto un’ulteriore conferma dell’incapacità di governare un territorio.

Per entrare nello specifico, la sistemazione della rotatoria di Ponte a Egola sembra avere gli stessi tempi necessari alla sistemazione della Salerno-Reggio Calabria per non parlare di via Pestalozzi per la quale sono già stati stanziati i fondi, ma ancora non si vede alcun cantiere, via Capitini è una pista off-road, viale Marconi, quelle forse più visibili, ma da non tralasciare anche molte altre strade delle varie frazioni.

Sicuramente gli interventi più importanti saranno effettuati in prossimità delle elezioni amministrative del prossimo anno, ma per fortuna i cittadini hanno capito questo “giochino”.

Roberto Ferraro - Lega

Manola Guazzini - CambiaMenti

Michele Altini - Forza Italia