'The last fighter', il nuovo film del regista e attore Alessandro Baccini, con l'ex Miss Toscana, Rachele Risaliti

Arriva nelle sale il film The last fighter, realizzato grazie a due cineasti fiorentini: Alessandro Baccini, che lo ha diretto e interpretato e Domenico Costanzo, che lo ha prodotto. L’uscita del film è prevista giovedì 30 marzo 2023, in programmazione in quattro sale del Circuito Uci Cinema: a Firenze, Campi Bisenzio, Arezzo e Sinalunga.

Alessandro Baccini, regista e attore, pensa ai piccoli siriani, vittime di una guerra dimenticata, definita - un po' comodamente - di "bassa intensità", e ne fa motivo di riscatto per Mark, il protagonista del suo film The Last Fighter. Mark, da avvocato in carriera e giocatore estremo in combattimenti marziali, viene coinvolto affettivamente e concretamente nel salvataggio dei bambini siriani. Una scelta che pagherà a caro prezzo, entrando in un abisso, apparentemente senza via d’uscita.

Il film, vietato ai minori di 14 anni non accompagnati, mescola la spettacolarità dei combattimenti delle arti marziali, con tematiche sentimentali, di attualità e umanitarie, lungo una linea espressiva che unisce azione, match di lotta molto duri e violenti e thriller.

Giovedì 30 marzo, all’Uci Cinema Firenze (via del Cavallaccio), in occasione dell’uscita in sala di The Last Fighter, il regista Alessandro Baccini, il produttore Domenico Costanzo, l'attrice Shari Fontani e altri componenti del cast tecnico e artistico, saluteranno il pubblico in sala.

The last fighter è ambientato a Firenze. La ricostruzione dell’ambiente siriano è stata preparata nelle cave di Vecchiano, in provincia di Pisa, grazie alla partecipazione della Croce Verde, che ha messo a disposizione i tendoni. Diverse le scene girate a Lucca: l’Asl ha consentito di effettuare delle riprese al 'San Luca', in una sala operatoria. Una scena di un combattimento è stata allestita anche nel Palazzo Ducale di Lucca. Alcune scene sono state inoltre girate a Pienza, in provincia di Siena.

Il film è stato realizzato in collaborazione con Aurora Cinema Produzioni, Lorebea Film Production e Starwaves Studio, con il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la collaborazione della Provincia di Lucca e dell'azienda Lucchese System Data Group di Stefano Silla.

Fonte: Ufficio Stampa