All'Antico Vinaio, nuova apertura in Versilia nel weekend

Alla fine la data c'è e la svela Tommaso Mazzanti sul profilo Facebook ufficiale. Sabato 25 marzo apre il nuovo All'Antico Vinaio in Toscana, stavolta sbarca in Versilia. Il locale simbolo della schiacciata fiorentina sarà a Forte dei Marmi in piazza Garibaldi, come annunciato ormai da mesi.

L'apertura sarà il 25 marzo e sarà uno dei diciotto locali sparsi tra la Toscana, l'Italia e gli Stati Uniti. All'Antico Vinaio sarà nei locali dell'ex Trattoria Dulè in pieno centro.

Partito da via dei Neri a Firenze, Tommaso Mazzanti ha da poco aperto anche negli USA. Farà lo stesso nelle grandi città italiane e europee dopo l'accordo col gruppo Percassi. Intanto però 'torna' al Forte, dove ha passato da ragazzino e da adulto le sue estati.