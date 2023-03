Appello di Re.So alle aziende: "Forniteci la merce che avete in giacenza"

L'Associazione Recupero Solidale, nata nel 1998, ha lo scopo di valorizzare ogni forma di solidarietà sociale, diffondere la cultura del recupero e della lotta allo spreco, promuovere il rispetto dell'ambiente. In particolare, si dedica al recupero di merci e prodotti non vendibili, alimentari e non.

Recupero Solidale opera in collaborazione con i comuni del Circondario Empolese-Valdelsa, il Comune di Lastra a Signa, Alia e numerosi negozi della grande distribuzione in particolare di Unicoop, raccogliendo tonnellate di merci, altrimenti sprecate, che vengono distribuite a soggetti indigenti attraverso la rete delle Associazioni di Volontariato, strumento fondamentale di gestione della nostra attività ed esempio di coesione sociale.

Siamo un modello di economia circolare che deve affrontare la difficoltà di garantire il supporto alla rete a cui afferiscono le Associazioni anche attraverso il reperimento di fondi necessari per la propria attività. Per sostenerci organizziamo due volte l’anno un mercato per la vendita di generi vari che acquisiamo attraverso le donazioni di prodotti da Aziende del nostro territorio.

Sappiamo, per la nostra lunga esperienza, che molte attività industriali, artigianali e commerciali del nostro territorio dispongono di prodotti che per le loro caratteristiche non possono essere distribuite ma che sono giacenti nei magazzini in attesa di trovare una possibile distribuzione o per essere smaltiti. Per fare alcuni esempi ci riferiamo a campionari che hanno esaurito il loro compito, a prodotti che per le loro caratteristiche non trovano un mercato, a prodotti che sono fuori mercato perché non più rispondenti alle esigenze dei consumatori, a prodotti che presentano etichettature non più idonee.

Le categorie che sono utili per le nostre finalità sono: giocattoli, vestiario, materiali per la cucina, materiali per la pulizia della casa, attrezzature da giardino, biancheria per la casa tipo lenzuola e coperte.

​Facciamo quindi un appello a tutte le ditte (industriali, artigianali e commerciali) del nostro territorio perché valutino la possibilità mettere a nostra disposizioni i prodotti di cui dispongono con le caratteristiche sopra descritte. Contribuiranno a sostenere la nostra Associazione e a dare un grande contributo di solidarietà. Siamo nelle condizioni di ritirare noi direttamente i prodotti senza gravare sulle singole ditte.

​Potete conoscerci consultando il nostro sito www.recuperosolidale.org e potete contattarci ai seguenti recapiti: Via di Magolo 32 Empoli, re.so@email.it o ai numeri telefonici 3281552608 o 3357434754.

Recupero Solidale