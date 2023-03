Cade da 4 metri, grave un operaio 49enne a Castelfranco

Infortunio sul lavoro in piazza Marco Polo, in centro a Castelfranco di Sotto, poco prima delle 14 di oggi. L'incidente è accaduto ai danni di un operaio di 49 anni, che è caduto da un'altezza di circa 4 metri sbattendo la testa a terra. Con l'arrivo dell'elisoccorso Pegaso l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Careggi nel Cto. La polizia municipale di Castelfranco ha gestito l'arrivo dell'eliambulanza. L'Asl Toscana Centro ha inviato la medicina del lavoro per indagare sulle modalità dell'accaduto.