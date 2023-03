Cesvot Empoli, Greta Pieracci riconfermata presidentessa

Rinnovata la squadra alla guida della delegazione Cesvot di Empoli con la riconferma della presidente Greta Pieracci che gestirà anche per i prossimi anni il team di operatori che offre servizi gratuiti di orientamento ad associazioni di volontariato, rappresentanti e operatori degli enti pubblici, cittadini.

Il nuovo direttivo, che si è insediato il 28 febbraio per la prima volta, è composto da 18 persone che rappresentano il variegato mondo del volontariato empolese.

La nuova squadra è composta dalla presidente Greta Pieracci Avis comunale di Staffoli dalla vicepresidente vicaria Maria Rita Cestari Centro accoglienza Empoli, dai vicepresidenti Francesco Bacchi Pubbliche assistenze riunite di Empoli, Paolo Masoni Misericordia di Empoli, Isa Mancini Avis comunale Castelfiorentino, Marinella Catagni Re.So Recupero Solidale, Donato Petrizzo Auser Empoli Verde Argento, Mariacristina Dragonetti Società cooperativa Sociale Sintesi-Minerva, Sara Remorini Pubblica Assistenza Santa Croce sull'Arno, Luigi Franceschi Avis comunale di Empoli, Marco Cerrai Archeologica volontariato Medio Valdarno, Riccardo Donatiello Avis comunale Cerreto Guidi, Roberto Cioni Radio Associazione Valdelsa, Serena Rossi Misericordia di Montelupo Fiorentino, Alessandro Prioreschi Acat Empoli, Elisa D'Agostino Avis Santa Croce sull'Arno, Giulia Peruzzi Arci territoriale Empolese Valdelsa, Michela Maltinti Avo Evi Volontari Ospedalieri Empolese.

Il nuovo direttivo lavorerà per individuare le esigenze del territorio empolese contribuendo alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi del programma annuale di attività del Cesvot, pronto a dare servizi gratuiti per promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato in Toscana.

“Ringrazio gli enti che hanno partecipato all'assemblea e al direttivo per la fiducia che mi è stata rinnovata” afferma Greta Pieracci. “Questa nomina mi dà la possibilità di proseguire il lavoro iniziato nel mandato precedente. Vorrei rafforzare ancora di più la presenza di Cesvot sul territorio, presenza che è già molto capillare, e intensificare il dialogo con le comunità e le collaborazioni con gli enti e le amministrazioni locali: potremmo estendere anche ad altri Comuni i protocolli già firmati da San Miniato, Fucecchio e Vinci con Cesvot per l'apertura di sportelli a cui cittadini e associazioni locali possono rivolgersi per informazioni inerenti questioni associative. Infine, un'aspetto a cui tengo molto sono le nuove generazioni: lavoreremo per avvicinare i volontari più giovani ai servizi di Cesvot”.

L'assemblea per rinnovare la squadra delle delegazione empolese di Cesvot si è svolta il 7 febbraio al Centro La Vela “M. Hack”.

L'invito a partecipare è stato rivolto a tutte le 576 realtà del terzo settore dell’area empolese: alle 182 organizzazioni di volontariato, alle 290 associazioni di promozione sociale, alle 41 imprese sociali, alle 59 onlus e agli ulteriori 4 enti iscritti al Registro nazionale del terzo settore.