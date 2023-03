Controlli a strutture balneari in Versilia, 7 denunce

La Capitaneria di porto di Viareggio continua a sorvegliare il demanio marittimo della Versilia anche durante i periodi di chiusura. I militari della Guardia costiera, guidati dal comandante Alessandro Russo, stanno eseguendo controlli con la collaborazione dei Comuni costieri sulle strutture balneari per verificare la rimozione di manufatti ed attrezzature stagionali.

Dal mese di gennaio, sette esercenti sono stati denunciati per aver effettuato innovazioni non autorizzate sul demanio marittimo, principalmente riguardanti difformità dei fabbricati rispetto allo stato planimetrico dell'atto concessorio.

I responsabili dovranno rimuovere le aree non autorizzate, ripristinare lo stato originario dell'area demaniale e pagare circa 5.000 euro per occupazione abusiva. I controlli continueranno su tutto il territorio di giurisdizione della Versilia per proteggere la fascia costiera e restituire alla collettività porzioni di demanio marittimo sottratte al pubblico uso in modo arbitrario.