Cooperazione, a Firenze un corso per creare imprese di comunità

Un corso di aggiornamento dell'Università di Firenze per favorire la creazione di imprese del Terzo Settore pronte a lavorare in contesti di comunità. Confcooperative Toscana promuove il percorso, in collaborazione con Anci Toscana, Agci Toscana, Federazione Toscana Bcc-Credito Cooperativo, Federazione regionale della Misericordie della Toscana.

In totale si tratta di 18 ore di lezione, sedici i posti disponibili. Le iscrizioni al corso 'Cooperazione di comunità' scadono il 14 aprile e la partenza è prevista nel mese di maggio, con 3-4 giornate di full immersion sul tema.

Le lezioni si svolgeranno in modalità mista, online e all'interno del polo di Scienze Sociali di Firenze: il responsabile è il professor Pier Angelo Mori, tra i docenti ci sono sia professori dell'Ateneo fiorentino che esperti del settore. Il corso è aperto a tutti, cittadini e studenti (in quest'ultimo caso la partecipazione porta 3 Cfu): l'iscrizione costa 150 euro.

L'obiettivo è fornire una panoramica dei concetti e degli strumenti di base utili per avviare e condurre un'impresa di comunità: tra i temi l'attivismo dei cittadini e l'impresa, la creazione appunto di una impresa di comunità, la partecipazione dei cittadini e la riforma del terzo settore.

“In questi anni - dice Alessandro Tatò, presidente di Confcooperative Habitat - abbiamo assistito allo spopolamento dei nostri centri urbani minori, delle frazioni situate e dei borghi. Anche nei grandi centri urbani abbiamo assistito allo sgretolamento delle comunità di abitanti. Ma questo bisogno di socialità, di partecipare attivamente ad una comunità di persone, è un bisogno insopprimibile che torna ad essere protagonista della nostra vita. Il corso è un primo approccio al tema della ri-generazione sotto l’aspetto tecnico e sociale e si presenta come una opportunità di acquisire ed approfondire conoscenze tecniche e di base per avviare e condurre un’impresa cooperativa con l’obiettivo di produrre un servizio sociale per tutta la comunità”.

Confcooperative sosterrà il costo dell’iscrizione alle prime 12 iscrizioni che perverranno. Si invita a mettere in conoscenza i seguenti recapiti perché farà fede la data e l’orario della mail in risposta a questa: sottili.a@confcooperative.it.

Qui tutte le informazioni sul corso: https://www.disei.unifi.it/vp-128-co-operatives-and-nonprofits-research-unit-conor.html

Fonte: Ufficio Stampa