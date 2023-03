Del Rosso (maggioranza) si dimette a Capraia e Limite, il 'grazie' da Di Mauro (FdI)

Con la seduta della Commissione Cultura della serata del 22 marzo, si chiude l’esperienza quale Presidente e componente di Guicciardo Del Rosso, che ha espresso la volontà di dimettersi in quanto tale.

Motivazioni di carattere personale e familiare, ha dichiarato Del Rosso che a malincuore, depone nelle mani del Sindaco e del Consiglio Comunale la scelta del suo successore, ma mantenendo la carica di consigliere di maggioranza.

Un’esperienza che il Vicecapogruppo di Capraie Limite Viva Emanuel Di Mauro, componente di tale commissione, ha così espresso: "A Guiccio, come affettuosamente lo apostrofo, rivolgo le mie più sincere congratulazioni per quanto donato in termini di tempo ed energie alla commissione e al paese.

E’ un uomo vitale, attento e pragmatico, che ha saputo conciliare le diversità di pensiero di ognuno dei componenti della commissione e ne ha fatto un segno distintivo, esaltandone le peculiari qualità individuali per il solo fine comune: Capraia e Limite.

Un uomo che è stato aperto al confronto, al dialogo e con cui personalmente ho scoperto, senza sorpresa, di condividere moltissimo dal punto di vista del sociale, seppur lui fieramente di sinistra (vera e pura) ed io di destra (sociale).

A lui dobbiamo le migliorie degli eventi del nostro paese che, guarda caso, sono sempre state da lui presiedute e valutate, seppur non compaia in moltissime foto a differenza di altri visi ben noti allo scatto dell’ultimo minuto.

Grazie carissimo Guicciardo, mi auguro che riuscirai a risolvere le tue difficoltà e al contempo spero che la tua scelta non sia stata frutto di divergenze politiche/gestionali”

Del Rosso è il secondo membro della maggioranza che fa un passo indietro; il primo fu il consigliere Pietro Pucci che a termine del 2021 si dimise con effetto immediato.

Una maggioranza che si rinnova direbbero alcuni, ma noi leggiamo altro, ovvero delle fibrillazioni in corso che sicuramente non gioveranno al prossimo candidato sindaco espresso dal PD che avrà l’arduo compito di cucire di sana pianta quel che resta di un partito ormai a brandelli sempre più isolato e marginale nel rapporto coi cittadini.

Fratelli d’Italia - Capraia e Limite Viva Centro-Destra unito