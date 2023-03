Elezioni Castelfiorentino, la Lega rilancia Susi Giglioli candidata

Susi Giglioli si mette a "disposizione di tutti" per una ricandidatura per il 2024 alle comunali di Castelfiorentino nel nome del centrodestra. Lo annuncia, su spinta anche della consigliera provinciale Cecilia Cappelletti, nella conferenza dei 4 anni di presenza in Consiglio comunale "in uno tra i comuni più rossi della Toscana".

La roccaforte guidata dal Pd e dal centrosinistra con il sindaco Alessio Falorni, al secondo mandato in scadenza il prossimo anno, secondo la Lega "ha bisogno del cambiamento e dell'alternanza".

"Abbiamo preteso trasparenza anche su temi scottanti come la multiutility - racconta Giglioli nel sunto dell'esperienza consiliare - ci siamo rifiutati di votare manifesto parole ostili e cittadinanza Mussolini. Ci sono temi come il quarto lotto aperto senza documenti richiesti e mai ricevuti, villa Meleto senza un progetto di riqualificazione, una rsa che nascerà da un investimento privato con cv recapitati alla posta istituzionale del primo cittadino. Per non parlare del negato Consiglio comunale aperto per parlare del tempo crematorio nonostante le 1.200 firme raccolte. Infine la caserma dei vigili del fuoco di Petrazzi, che non ha avuto fondi distratti come la narrazione che è stata fatta. Abbiamo svolto un mandato chiaro, con difficoltà per elettori e chi non ci ha votato".

"Inizia un nuovo percorso verso la fine della consiliatura - afferma Cappelletti -, Susi è la nostra punta di diamante, il suo ruolo è stato riconosciuto con serietà. Inizia il nuovo percorso per Giglioli come candidata sindaco 2024".

Mario Agnelli, sindaco leghista di Castiglion Fiorentino tra i primi a essere eletto con il Carroccio in Toscana, commenta: "Prima di morire la Toscana potrà diventare di centrodestra? L'alternanza a Castiglion Fiorentino ha portato un entusiasmo contagioso. Il Cambiamento farebbe bene anche alla sinistra, si sopravvive anche all'opposizione, ci sono stato 17 anni".

Elia Billero