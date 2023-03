Finso, lavoratori e azienda in Regione. Fabiani: "Avvio di un nuovo percorso"

Una mattinata intensa, spesa prima con le organizzazioni sindacali e poi con l’azienda, per la seduta plenaria in palazzo Strozzi Sacrati. Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per il lavoro, tiene a battesimo il nuovo corso di Finso/Sof, azienda del gruppo Fincantieri che realizza ospedali e che si occupa della loro gestione e manutenzione.

L’incontro arriva dopo un periodo complesso, che va dall’amministrazione straordinaria all’acquisizione da parte di Fincantieri. Oggi, dice Fabiani “E’ l’avvio di un nuovo percorso, che guarda al consolidamento e al rilancio delle due aziende”.

Le organizzazioni sindacali del settore metalmeccanico ed edile presenti al tavolo hanno richiesto insieme gli elementi essenziali del nuovo piano industriale e una calendarizzazione degli incontri, chiesta espressamente da Stefano Angelini della Fiom. anche all’insegna della ripresa delle relazioni con l’azienda.

In particolare il nuovo a amministratore delegato, Salvatore Esposito, ha rassicurato i presenti sull’intenzione di consolidare e rilanciare le due aziende , in coerenza con le linee guida del nuovo piano industriale Fincantieri 2023-27, mantenendo la presenza in Toscana e attivando nuovi inserimenti tra il personale. A conferma della nuova fase, azienda e organizzazioni sindacali hanno già fissato un primo incontro sul nuovo piano industriale, subito dopo Pasqua. Il tavolo di monitoraggio, ha detto Fabiani, resta aperto e a disposizione delle parti.