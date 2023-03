Fiorentina a Empoli, Picchielli (Lega): "Dare la parola ai cittadini in zona stadio"

Sulla questione dell'ipotesi del trasferimento della Fiorentina al Castellani di Empoli per i prossimi campionati dal 2024 al 2026 interviene anche Andrea Picchielli, capogruppo Lega in Consiglio comunale a Empoli. Il suo intervento verte sulla necessità di chiedere anche ai cittadini della zona stadio di esprimere un parere, considerando che saranno loro i primi ad avere un forte impatto dalla presenza di un'altra squadra di calcio professionistico che potrebbe giocare a Empoli. Ecco le parole di Picchielli:

"Come Lega Empoli stiamo seguendo la questione stadio Empoli a prescidere dalla soluzione della Fiorentina. Prima delle posizioni diverse bisogna fare delle analisi sul traffico, sulla sicurezza con Prefettura e Questura. E' un'opportunità, non ci sono solo risvolti economici ma anche sul traffico. Per Empoli organizzare ogni settimana una partita non è semplice. Farei tutte queste analisi e farei esprimere anche gli abitanti di Empoli, di tempo ce n'è fino a metà 2024. Sono d'accordo con Giani affinché la Fiorentina giochi in Toscana, ma c'è tempo per far esprimere i cittadini in zona stadio. Fondamentale anche parlarne in Consiglio comunale, c'è la commissione che doveva esserci ieri ma è stata rimandata per indisponibilità dal sindaco ad aprile e chiederemo conto quali provvedimenti vuole fare l'amministrazione per sondare il terreno".