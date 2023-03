Baby gang in azione a Firenze, rapinati due 15enni

Due rapine a danno di minorenni sono avvenute a Firenze. Entrambe sarebbero avvenute in via del Mezzetta nella zona a est della città e sarebbero state messe a segno da baby gang. A indagare sono i carabinieri di Fiesole, a cui si sono rivolti i 15enni rapinati, presenti coi genitori.

La prima rapina è avvenuta alle 17 di martedì 21 marzo. Un 15enne si trovava vicino alle Poste di via del Mezzetta, in una piazzetta assieme a alcuni amici. Stando al racconto, è stato avvicinato da un gruppo di almeno venti ragazzi. Uno di questi si è rivolto al gruppo del 15enne dicendo di dar loro dei soldi, un altro ha ordinati ai presenti di svuotare le tasche. A quel punto il 15enne e un suo amico hanno consegnato circa 25 euro a testa e un paio di cuffie. Il gruppo di giovani malviventi si è poi allontanato verso il Parco San Salvi.

La seconda rapina è avvenuta alle ore 14.30 circa del 22 marzo. Un secondo 15enne si trovava con altri amici di fronte al liceo in via del Mezzetta. Due sconosciuti, sui 17 anni, si sono avvicinati al denunciante e, asserendo di vantare un debito di 200 euro, hanno minacciato di colpirlo al volto se non avesse consegnato loro il denaro. A quel punto la vittima ha preso il portafogli e ha dato loro una banconota di 20 euro.

I due reati, dicono i carabinieri, "non sembrano avere matrice comune". Sono in corso le indagini.