Globo d'Oro alla Carriera a Francesco Nuti, cerimonia a Roma

Globo d'Oro alla Carriera assegnato dall'Associazione Stampa Estera in Italia all'attore e regista fiorentino Francesco Nuti, indimenticabile protagonista delle pellicole degli anni '80 e '90.

La serata di gala del 5 luglio prossimo a Villa Massimo a Roma, sede dell'Accademia Tedesca, sarà l'occasione per il premio alla carriera.

"Siamo molto emozionati per questa sessantresima edizione - commentano Claudio Lavanga e Alina Trabattoni, direttori artistici del premio - non solo perché torniamo in uno dei luoghi storici del premio, Villa Massimo, che per anni ha accolto i gala del Globo d'Oro, ma anche perché il comitato ha scelto di conferire il Globo alla Carriera a uno dei protagonisti tra i più significativi, che ha rappresentato un punto di snodo per il nuovo cinema italiano, Francesco Nuti. Non ci sarà lui, per ragioni legate alla sua purtroppo precaria salute, ma sua figlia Ginevra, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito".

Il 2023 è l'anno del 40esimo anniversario del film Io Chiara e lo Scuro, commedia che sarà celebrata a Firenze in un evento speciale.