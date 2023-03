La Via Crucis ai giorni nostri, Roffia protagonista con monsignor Paccosi

Appuntamento a Roffia, venerdì 24 marzo alle ore 18 nella chiesa di San Michele Arcangelo per la "Via Crucis ai nostri giorni" che sarà presieduta dal vescovo di San Miniato monsignor Giovanni Paccosi.

L'Unione Cattolica Artisti Italiani di San Miniato ha infatti promosso una rappresentazione delle 14 stazioni della via crucis secondo una interpretazione in cui la figura di Gesù viene rappresentata storicamente, mentre il contesto e l'ambientazione è ai nostri giorni.

Ne scaturisce un percorso di fede e di arte che stimola alla riflessione e che la sensibilità del pittore pone agli occhi di chi vede.

Il commento alle stazioni della via crucis sarà ispirato dunque a ciò che i pittori hanno realizzato. Essi sono: Lori Bagnoli, Rossana Piccardi, Marina Romiti, Vilma Checchi, Lina Vinazzani, Rosanna Costa, Sara Baldinotti, Paola Pini, Lorenzo Terreni, Sabrina Rossi, Claudio Occhipinti, Alma Francesca, Paolo Grigò, Simonetta Fontani.

La via Crucis rimarrà nella chiesa di Roffia per alcuni giorni, quindi si sposterà in un altro paese e in un altra parrocchia essendo stata concepita in maniera itinerante.

La parrocchia di Roffia e l'Associazione Festaioli di Roffia invitano tutti a partecipare.

Ma le iniziative continueranno a Roffia anche nei giorni seguenti. Sabato 25 marzo, giorno dell'Annunciazione, i ragazzi della parrocchia rappresenteranno in recitazione e musica le scene dell'Annunciazione e del Sogno di Giuseppe, ripetendo l'esperienza fatta nel mese di dicembre a Roma, quando interpretarono le scene al presepe vivente da San Giovanni in Laterano alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.

L'appuntamento è anche in questo caso per le ore 18 alla chiesa di San Michele. Le iniziative fanno parte del Capodanno Toscano 2023 e promosso dal Consiglio Regionale della Toscana

Fonte: I festaioli di Roffia