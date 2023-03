L'abate Bernardo Gianni in visita a Montelupo per la Quaresima

Venerdì 24 Marzo alle ore 21.15 presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista - Via B. Sinibaldi - Montelupo Fiorentino si terra una importante riflessione quaresimale con un importante evento religioso.

Con la presenza dell' Abate della Basilica di San Miniato al Monte , padre Bernardo Gianni che guida una importante comunità monastica ed è da anni un sicuro punto di riferimento spirituale e culturale per la Diocesi di Firenze.

Per la quaresima del 2019 papa Francesco individuò padre Bernardo come predicatore per gli esercizi spirituali presso la Basilica di San Pietro e nel periodo anche confessore di papa Francesco.

La comunità parrocchiale di Montelupo Fiorentino è felice di accogliere per questa quaresima un così importante prelato.