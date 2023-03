Memorial “Davide Astori”, quattro premi per le eccellenze del calcio

Vengono rivelate le prime indiscrezioni sul Memorial “Davide Astori”, il Torneo di calcio organizzato dall’Unione Sportiva riservato alla categoria Pulcini 2012-2013 che si terrà a Firenze dal 2 al 4 giugno 2023 presso gli impianti della polisportiva Affrico di Viale Fanti e San Marcellino.

La prima edizione dell’evento sarà l'occasione per celebrare non solo la memoria del grande calciatore fiorentino, ma anche per ricordare e premiare alcuni dei personaggi che si sono distinti nell’ultima stagione calcistica.

In particolare, durante la cerimonia di apertura della manifestazione, il 2 giugno, saranno consegnati 4 premi: Miglior esordiente Serie A, Migliore Donna Esordiente Serie A, Miglior Esordiente Dilettante e il Giornalista dell'anno

La giuria, composta da tutti i tecnici e dirigenti della Società di Calcio Affrico, valuterà le performance dei candidati durante tutta la stagione sportiva e decreterà i vincitori delle quattro categorie.

Il premio per il miglior Esordiente della Serie A sarà consegnato al giovane atleta che si sarà distinto maggiormente nel suo primo anno di professionismo nella massima serie del campionato italiano. Un riconoscimento importante, destinato a chi ha dimostrato talento, impegno e dedizione in campo.

Il premio per la migliore Donna Esordiente della Serie A, invece, andrà ad un’atleta che si è fatta notare in quest’ultima stagione. Un premio volto a sostenere e promuovere il calcio femminile, sempre più in crescita in Italia e su cui l’U.S. Affrico punta moltissimo.

Il premio per il Miglior Esordiente Dilettante sarà consegnato al giovane talento che si è distinto maggiormente nella sua prima stagione tra i senior nei campionati della Lega Dilettanti.

Infine il premio Giornalista sportivo dell'anno andrà alla figura che avrà saputo raccontare con una voce autentica le vicende del mondo del calcio dell’ultimo anno, per il suo contributo eccezionale al mondo del giornalismo sportivo e per l'impegno profuso nella promozione del patrimonio culturale del calcio italiano.

“Sono orgoglioso di essere stato tra i promotori di questo evento e onorato di poter assistere alle premiazioni di grandi talenti del calcio italiano. Davide avrebbe certamente apprezzato l'impegno e la passione di queste giovani promesse.” ha dichiarato Renato Buso, Direttore Tecnico della Sezione calcio dell’US Affrico.

E proprio in merito ai giovani afferma: “Vogliamo far conoscere il nome di Astori anche alle nuove generazioni per i valori che ha sempre saputo trasmettere: grande correttezza, serietà, umiltà e sacrificio. Siamo felici di poter ospitare questo evento e di poter contribuire a mantenere vivo il ricordo di un grande campione della nostra città".

Fonte: Ufficio Stampa