Nuova auto sociale per Auser Empoli

Sabato 25 Marzo in via Lavagnini a Empoli, Auser inaugura la nuova auto sociale nella giornata del volontario e del tesseramento. La sede sarà aperta per tutti per tutta la giornata con la presentazione delle attività associative e esposizione lavori prodotti dalla sartoria solidale Auser Filo d'Argento Empoli. Di seguito il programma.

Ore 10:00 Ritrovo volontari e apertura sede con distribuzione ai soci foulard triangolare

Ore 11:00 Passeggiata visita sedi associazioni

Ore 16:00 Benedizione nuovo automezzo associazione con Don Guido Engels, presente la sindaca Brenda Barnini

Ore 16:30 Presentazione progetto realizzato acquisto Volkswagen Caddy con saluto delle autorità e ringraziamento degli sponsor