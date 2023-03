Nuove telecamere di videosorveglianza in centro a Empoli

Hanno preso il via nella mattinata di oggi, giovedì 23 marzo 2023, i lavori per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina in piazza Matteotti. Il sistema integrato che sta prendendo forma, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e capacità di monitorare il territorio, permetterà il controllo dell'area direttamente dalle centrali presenti al comando di polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, al Commissariato della Polizia di Stato in piazza Gramsci e dalla stazione dei Carabinieri di via Tripoli: le telecamere saranno attive sia nelle ore diurne sia in quelle notturne, grazie a dispositivi che presentano una tecnologia innovativa in grado di offrire una copertura molto ampia e immagini molto dettagliate fino a 32MP grazie a quattro sensori, con copertura a 360 gradi.

L’intervento, per un investimento complessivo di circa 40mila euro, consiste nella fornitura e nella posa in opera di sedici punti di ripresa IP, di junction box, di switch otto POE, di mini Gibic, di sedici licenze software telecamere, sette pali h 580 mm in acciaio zincato e basamento a vite. A questo si aggiungono le necessarie opere murarie. La conclusione dell'intervento è prevista nel mese di maggio 2023.

"Garantire la sicurezza e fornire alle forze dell'ordine e alla polizia municipale nuovi strumenti per il contrasto dell'illegalità sono da sempre priorità di questa amministrazione - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Va in questa direzione l'intervento che ha preso il via per dotare di un sistema di videosorveglianza di ultima generazione piazza Matteotti. Si tratta di uno fra i principali luoghi di ritrovo della città a pochi passi dal centro storico, sia per i bambini sia per gli adulti, è sede di importanti eventi cittadini. Con questo investimento andiamo a incrementare il sistema di videosorveglianza urbano e a rispondere anche a richieste arrivate all'amministrazione da chi vive quella zona di Empoli: è un nuovo intervento per cercare di scoraggiare situazioni di degrado e insicurezza e per offrire spazi sicuri da vivere insieme, anche a tutela delle attività commerciali presenti. Guardando anche alla riapertura del chiosco di piazza Ristori e alla riqualificazione urbana, che interesserà la vicina piazza Guerra con la realizzazione del Parco Culturale e del teatro comunale grazie a fondi PNRR, questa zona della città assumerà un ruolo ancor più strategico".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa