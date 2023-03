Nuovo corso per volontari alla Croce Rossa di Empoli

Il Comitato di Empoli della Croce Rossa Italiana sta organizzando un nuovo Corso di Accesso per Volontari.

Il corso inizierà lunedì 03/04 alle 21:00 presso la sede operativa in Via Arnolfo di Cambio 60 a Empoli.

All’interno del corso tra le varie nozioni c’è anche l’importantissimo primo soccorso, che da sempre Croce Rossa si prefissa di insegnare al maggior numero di persone possibile!

Per informazioni potete scrivere alla pagina Facebook della Croce Rossa di Empoli raggiungibile al link https://www.facebook.com/cri.empoli/ , oppure fare le domande dentro l’evento dedicato raggiungibile al link https://www.facebook.com/events/172286871898888/ .

Per le iscrizioni è possibile presentarsi direttamente alla sede CRI il primo giorno oppure iscrivendosi al sito gaia.cri.it .