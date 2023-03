Nuovo parcheggio a Cerreto Guidi, l'inaugurazione nel weekend

“Siamo riusciti a chiudere i lavori quasi un mese prima di quanto previsto e credo sia importante riaprire soprattutto per i residenti, ma anche per proseguire nella riqualificazione degli spazi del nostro centro storico”.

Sono le parole del Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti che annuncia così la conclusione anticipata dell’intervento di riqualificazione del parcheggio di Via dei Fossi, a due passi dal centro storico.

L’inaugurazione si terrà Sabato 25 Marzo alle ore 16,00, alla presenza delle autorità e dei cittadini.

La riqualificazione, per una spesa di € 200.000, è consistita in una completa riorganizzazione con una distribuzione ordinata di tutti gli stalli di parcheggio, eliminando i posti auto attualmente utilizzati lungo la zona verde limitrofa alla strada. Nuova la pavimentazione e nuovi i pali per l’impianto di illuminazione. All’interno dell’area di parcheggio è stata collocata una colonnina per la ricarica delle auto elettriche.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa