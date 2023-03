Parco giochi musicale per il centenario di Busoni: le proposte di Empoli in Azione

Empoli in Azione, partito politico legato al movimento capitanato da Carlo Calenda, ha presentato alla presenza del sindaco Brenda Barnini e alla cittadinanza delle proposte relative alle celebrazioni del centenario della morte del compositore empolese Ferruccio Busoni che si terranno il prossimo anno.

"La prima è di chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico l’emissione il prossimo anno di un francobollo celebrativo che ricordi la figura del maestro e contestualmente produrre analoga richiesta agli addetti culturali presenti nelle Ambasciate Tedesca e Finlandese perché anche nei loro paesi, il prossimo anno sia emesso un francobollo celebrativo.

Busoni in Germania e Finlandia aveva sviluppato un intenso rapporto professionale e umano, ed è per questo che oggi chiediamo all’Amministrazione Comunale di valutare l’opportunità che nel nuovo teatro Ferruccio vengano inserite, sul wall of fame, anche i nomi delle città di Berlino e di Helsinki, per unire idealmente le nostre comunità nello spirito della musica.

Inoltre abbiamo proposto che venga creata tramite un concorso, una cartolina commemorativa che

ricordi il centenario, creata dagli studenti del nostro istituto artistico. Infine che nella ristrutturazione dei parchi pubblici cittadini, vengano installati oltre ai normali giochi, come scivoli, altalene, ruote anche “giochi musicali outdoor”, creando così parchi giochi musicali.

Questi giochi, molto comuni in alcuni parchi del nord Europa, avrebbero una duplice finalità: far

apprezzare ai bambini giocando la musica e il suono e di essere inclusivi, permettendo a quei

bambini con difficoltà motorie di poter giocare con i propri coetanei.

Abbiamo inoltre preparato un documento con una serie di altre attività istituzionali e culturali da pianificare sul nostro territorio, che presenteremo all’Amministrazione e alla cittadinanza quanto prima.

Vogliamo ringraziare il Presidente e il Direttore della Fondazione Ferruccio Busoni, per il lavoro svolto fino ad oggi con grande entusiasmo e grande professionalità e come partito politico siamo disponibili sin da ora a supportarli per le manifestazioni previste per il centenario.

La sfida che ci aspetta deve vedere la nostra comunità tutta unita nel lavorare affinché il prossimo anno le manifestazioni previste siano all’altezza dell’evento e che la nostra città dimostri anche questa volta la grande capacità di questi territori.

Con le celebrazioni Busoniane del prossimo anno, la futura costruzione del teatro Ferruccio a Empoli, la trasformazione dell’Ambrogiana di Montelupo Fiorentino negli Uffizi diffusi, il nostro circondario vedrà enormemente aumentare la propria offerta culturale, con enormi ricadute positive sul territorio.

Le dichiarazioni

Il sindaco Brenda Barnini: "Grazie al gruppo di Empoli in Azione per l'attenzione che riserva al territorio. Sono molto felice di accogliere proposte di iniziative di respiro culturale, che mettono al centro la promozione della città partendo da un personaggio storico, il nostro cittadino più illustre in ambito culturale e musicale, Ferruccio Busoni. In questi anni come amministrazione abbiamo provato a dare nuova linfa al Centro Busoni e lo abbiamo fatto in un'ottica di ampliamento delle possibilità di intervento del Centro che auspichiamo accentui sempre più le sue caratteristiche di centro studi. Fa parte di questo percorso di impegno e di obiettivo strategico, per esempio, la scelta di tradurre in lingua italiana per la prima volta la biografia di Busoni di E. J. Dent. Sono felice che questa mattina si parli di proseguire su questa strada. Il 2024 è un appuntamento importante sul quale con il direttore del Centro, Lorenzo Ancillotti, che ringrazio insieme alla presidente Eleonora Caponi, abbiamo già avviato un dialogo in un'ottica di valorizzare al meglio i cento anni dalla morte di Busoni e sul quale siamo felici di accogliere interesse e spunti".

Il direttore Centro Busoni Lorenzo Ancillotti: "L'anno busoniano è per noi un momento di grande valore. Non possiamo prescindere dal legare il centenario della morte di Busoni alla nascita del teatro. L'intenzione è di impegnarsi su più fronti: l'aspetto di divulgazione culturale scientifica, perché la musica deve essere prima di tutto studiata e conosciuta, attraverso collaborazioni prestigiosi, l'aspetto di divulgazione nella nostra città, la città di Busoni, e poi l'aspetto della promozione di una figura e un'arte di primo piano. Ferruccio Busoni 2024 è un investimento prestigioso dal punto di vista culturale e della promozione della musica e del territorio: la strada è tracciata e sono certo che sarà foriera di grandi soddisfazioni per tutta la città".