Premio alla memoria Alberto Giani, serata a teatro a Fucecchio

A maggio verrà assegnato il premio alla memoria Alberto Giani, già presidente della Caritas Diocesana e figura conosciuta nel comprensorio. Il Cif di Fucecchio di via delle Carbonaie 1 organizza una serata nella sala del teatro Pacini programmata per venerdi 24 marzo alle ore 19 dove illustrerà le modalità del premio ricordando la figura di Giani, Nell'iniziativa avranno come ospiti il Coro delle Voci Bianche della scuola Media Montanelli Petrarca di Fucecchio. Al termine apericena per tutti i partecipanti.