Rissa con bastoni e uno sparo per un alloggio in un ex hotel occupato a Firenze

La sera scorsa, intorno alle 23, si è verificata una rissa in un ex hotel occupato in via Maragliano a Firenze, probabilmente causa di una discussione su un alloggio in subaffitto. Gli abitanti della zona hanno allertato la polizia dopo aver sentito uno sparo e le urla provenienti dall'edificio. Secondo una prima ricostruzione della polizia intervenuta sul posto con cinque volanti e gli investigatori della Digos, la rissa è stata causata da una discussione tra quattro persone di nazionalità peruviana, comprese tra i 20 e i 30 anni, riguardo alla richiesta di ospitalità da parte di due fratelli peruviani, una ragazza di 19 anni e un 14enne, i cui genitori vivevano già nella struttura.

Durante la rissa, i quattro individui hanno utilizzato bottiglie e bastoni e, secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato un colpo di arma da fuoco dal terrazzino, probabilmente con una scacciacani, visto che non sono stati rinvenuti bossoli.

Quattro persone sono state denunciate per la rissa, due delle quali sono finite in ospedale per contusioni. Il più giovane è stato dimesso con cinque giorni di prognosi, mentre il più anziano è stato ricoverato e non ancora dimesso.

Un 27enne, evaso dai domiciliari per reati contro il patrimonio e rifugiatosi nella struttura, è stato arrestato in seguito alla rissa. Gli agenti hanno trovato l'uomo al momento dell'intervento: aveva tentato di nascondersi dietro alcuni tubi dell'acqua e avrebbe anche scambiato i propri abiti con quelli di un amico per evitare l'identificazione.

La polizia ha messo in sicurezza la zona ed evacuato lo stabile, da cui sono uscite 60 persone. La ragazza di 19 anni è stata ferita a un braccio con una bottiglia. I due fratelli che hanno chiesto aiuto agli agenti erano già per strada al momento dell'arrivo delle volanti.