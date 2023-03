Lo scrittore Ian McEwan in visita agli Uffizi per la prima volta

Questo pomeriggio lo scrittore Ian McEwan ha visitato le Gallerie degli Uffizi, insieme alla moglie Annalena McAfee. L'autore britannico di romanzi, vincitore del Booker Prize, si trova in questi giorni a Firenze per la presentazione del suo ultimo libro, intitolato "Lezioni" edito da Einaudi, nell'ambito de "La Città dei Lettori".

McEwan e la moglie hanno trascorso circa due ore e mezzo nel museo fiorentino. Per lo scrittore è stata la prima visita agli Uffizi, dove non era mai stato. Durante il suo tour, McEwan nelle sale degli Uffizi come affermato dal museo, ha apprezzato i dipinti di Botticelli, soprattutto il piccolo S.Agostino nella sala della Venere, la sala delle Carte Geografiche e i capolavori di Leonardo da Vinci.