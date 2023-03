Sincresis, nuova esposizione dedicata alle opere di piccolo formato

Sincresis, dopo il successo di pubblico ottenuto nell'ambito della esposizione dedicata ai Libri d'artista nel 2022, inaugura una nuova esposizione dedicata alle opere di piccolo formato pervenute attraverso una call. Le opere selezionate saranno esposte al termine della esposizione o prima del finissage presso il Museo Marino Marini di Firenze in occasione di BAMMM!, un evento dedicato alla grafica, alle riviste, alle opere di piccole dimensioni, ai libri d’arte, organizzato dal museo in collaborazione con le edizioni Centro Di di Firenze.

Sincresis ha partecipato a tale evento nel corso del 2022 ogni mese con una selezione dei libri d’artista in esposizione. In questo caso le opere selezionate da una commissione composta da Raul Dominguez, direttore artistico della Fondazione Alberto Moretti Schema Polis di Carmignano e dalle storiche dell’arte Spela Zidar e Cristina Gallerini, che si occupano di critica d’arte saranno esposte presso i nostri spazi dell’associazione Sincresis a Empoli e la premiazione di almeno tre artisti vincitori in relazione alle opere selezionate avverrà presso il Museo Marino Marini di Firenze, luogo riconosciuto e di rilievo per gli eventi artistico culturali e presso il Comune di Empoli in due diverse occasioni.

Le preferenze del pubblico si uniranno alle preferenze da parte dei membri della giuria per definire le opere da premiare con una esposizione personale. Le opere selezionate sono presenti, al tempo stesso, con immagini appropriate nel sito web dell’associazione per garantire la massima visibilità, accogliendo le preferenze del pubblico tramite specifici sondaggi nelle “storie” del profilo Instagram di SINCRESIS.

L’organizzazione è curata due Alessandra Scappini, presidente dell’associazione SINCRESIS. Nel corso dell’esposizione gli artisti/ le artiste partecipanti saranno presentati a piccoli gruppi ogni settimana in video conferenza in streaming sulla pagina Facebook dell’associazione con collegamenti in Instagram.

Il progetto nasce, quindi, dall’esigenza di valorizzare le esperienze artistiche contemporanee di artisti di età e contesti diversificati a livello nazionale e internazionale come partecipanti al premio, permettendo il dialogo, l’interscambio e la riflessione sulla creazione artistica come commistione tra gli aspetti generativi, estetici e funzionali propri del fare arte, dall’ideazione all’esecuzione. L’intento, oltre che valorizzare le esperienze artistiche, è orientato a diffondere al vasto pubblico l’iniziativa prevalentemente attraverso i social come esposizione di rilievo per avvicinare alla conoscenza e all’interpretazione dell’opera d’arte contemporanea.

Fonte: SINCRESIS