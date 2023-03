Sirio scova nove dosi di cocaina: primo 'colpo' per il cane della polizia municipale

Dopo Stornello anche Sirio ha messo a segno il primo “colpo. Ieri uno dei tre cani della neonata Unità cinofila della Polizia Municipale, composta dai due di razza pastore belga Malinois e una femmina Viola di razza Springer Spaniel, ha scovato 8 grammi di cocaina. È accaduto durante una sessione mattutina di addestramento in viuzzo dei Sarti, in prossimità di via Simone Martini. A un certo punto il cane ha mostrato segni di particolare interesse nei pressi di alcune cabine elettriche. Sotto i sassi gli agenti hanno trovato un involucro di carta stagnola contenente nove palline di cocaina per circa 8 grammi

I tre cani sono quasi al termine del loro percorso formativo. Hanno appreso la tecnica di segnalazione e stanno perfezionando le modalità di ricerca in ambiente esterno e interno e sui veicoli. Queste ultime fasi di addestramento sono rivolte all'introduzione degli odori delle varie sostanze stupefacenti che Stornello detto Nello, Sirio e Viola dovranno scovare nei vari contesti in cui opereranno.