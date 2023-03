Sorpresi ad armeggiare su un'auto parcheggiata: denunciati tre minorenni

La scorsa notte, intorno all'una, tre minorenni sono stati denunciati per concorso in tentato furto aggravato a Firenze, dopo essere stati sorpresi ad armeggiare su un'auto parcheggiata in piazza Pietro Leopoldo. Un passante ha notato i tre ragazzi mentre tentavano di forzare alcune vetture parcheggiate e ha immediatamente contattato il 112 Nue. Una volante della polizia è intervenuta sul posto e ha identificato i giovani, tutti cittadini tunisini: un quindicenne e due diciassettenni. È scattata la denuncia a loro carico