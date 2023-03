Spring Festival, Firenze capitale per tre giorni degli Urban Sketchers

Dal 23 al 26 marzo Firenze sarà la capitale degli Urban Sketchers, gli artisti che disegnano sul posto le strade, le piazze, le storie, delle città che visitano. Arriveranno da tutto il mondo e animeranno la città con quattro giorni di incontri, eventi, workshop. Lo Spring Festival viene promosso dall’Associazione Artistica AcquaFirenze, con il patrocinio del Comune di Firenze, della Fondazione Architetti Firenze e il supporto di importanti aziende come sponsor.

Il festival, che si svolgerà in varie location della città, vedrà tanti appuntamenti incentrati sulle varie attività di disegno, didattiche, formative e di discussione sul tema del taccuino di viaggio, con il contributo di tutors specialisti, accreditati dalle più importanti associazioni del settore. Disegnare la città, le sue architetture, la folla alla scoperta dei suoi segreti, come passaggio fondamentale per valorizzare e vivere a pieno il patrimonio artistico e culturale, con un occhio più riflessivo e con tempi più dilatati rispetto al turismo attualmente diffuso, basato sul raccogliere il maggior numero di immagini possibile in brevi spazi temporali.

Storicamente l’appunto disegnato era una metodologia utilizzata dagli artisti per annotare le impressioni su colori, forme, luci, cultura dei luoghi visitati, spesso accompagnati da brevi annotazioni scritte, i carnet des voyages costituivano la memoria di lavoro che successivamente veniva svolto in studio in patria dall’artista.

Anche nell’ottocento e nel secolo scorso il carnet des voyage veniva largamente impiegato da architetti ed artisti in viaggio, sono celebri i Carnet di Delacroix e di Le Corbusier.

Oggi l’urban sketching prosegue la tradizione dell’appunto di viaggio e della testimonianza della realtà vissuta ed in continuo cambiamento. In tutto il mondo vengono giornalmente ritratti e condivisi avvenimenti sociali, folkloristici, spazi urbani. Sono stati realizzati reportage disegnati su avvenimenti culturali, religiosi, testimonianze di patrimoni architettonici in via di rinnovamento, su artigianato regionale tipico ed unico, su cantieri di costruzioni edili e navali.

Essere uno sketcher.

Fermarsi a disegnare è come sedersi a tavola e gustare un piatto regionale nei suoi accostamenti, con i suoi profumi e le sue particolarità. Negli ultimi anni questa pratica è andata diffondendosi a ritmo crescente anche grazie alla nascita di un vero e proprio movimento che ha visto la luce negli Stati Uniti per iniziativa dell’illustratore del Seattle Times, Gabi Campanario: gli Urban Sketchers.

Dal 2009 ad oggi questa comunità mondiale di disegnatori, punto di riferimento irrinunciabile per tutti gli artisti che desiderano “mostrare il mondo, un disegno alla volta” attraverso il disegno e il reportage dal vero, è andata crescendo e oggi è presente in oltre 60 paesi, con gruppi registrati nel sito ufficiale urbansketchers.org in oltre 336 città, per un totale di più di 120.000 membri. Per conoscere la filosofia degli Urban Sketchers, basta citare il loro manifesto, che consiste in 8 punti, che ne definiscono finalità e modalità del disegno che va ad essere realizzato.

1. Disegniamo sul posto, all'aperto o al chiuso, catturando ciò che vediamo con la diretta osservazione

2. I nostri disegni raccontano la storia di ciò che ci circonda, dei luoghi in cui viviamo e di quelli dove viaggiamo

3. I nostri disegni sono una registrazione del tempo e dello spazio

4. Siamo fedeli alle scene che osserviamo

5. Utilizziamo ogni genere di strumento e preserviamo il nostro stile individuale

6. Ci sosteniamo a vicenda e disegniamo insieme

7. Condividiamo i nostri disegni online

8. Mostriamo il mondo, un disegno alla volta

L’idea di radunare più gruppi regionali di urban sketching prende spunto dall’iniziativa del gruppo internazionale USK ( Urban Sketchers Global Community ) che annualmente organizza un simposio in 5 città specifiche nella quale convergono sketchers da tutto il mondo. Per l’anno 2023 il gruppo USK di Firenze, proprio con il progetto SPRING FESTIVAL, è stato uno dei 5 soggetti che si è aggiudicato il premio sostenitore che era stato bandito; in questo modo l’evento, oltre al sostegno promozionale ed economico, può utilizzarne il marchio.

"L’appunto del disegno da viaggio - sottolinea la Presidente della Fondazione Architetti Firenze, arch. Silvia Ricceri - è un punto di partenza comune con l’avvio di un qualsiasi lavoro iniziato ed abbozzato da un architetto, una condivisione che genera arte e che mira a migliorare la società in cui andrà a collocarsi. Come Fondazione Architetti Firenze siamo lieti di poter ospitare alla Palazzina Reale un appuntamento come lo Spring Festival perché siamo convinti che possa portare un altro punto di vista alla fruizione della nostra città: un occhio più attento ai dettagli, più concentrato ed attento al territorio che lo ospita, in grado di cogliere anche gli aspetti meno massificati e riportarli in un disegno, intriso di ricordi e di attimi che lo hanno generato; qualcosa in controtendenza con la fruizione della città spesso solo impressa in centinaia di immagini che poi finiscono ben presto per essere dimenticate".

Come inoltre ha sottolineato in una nota Federico Barraco, responsabile comunicazione di Toscana Aeroporti: “Quando si parla di viaggio ci sentiamo sempre chiamati in causa, per ovvi motivi. Se poi il viaggio diventa occasione di scoperta, esplorazione e contemplazione della storia e dell’arte che definiscono l’identità di Firenze, allora non possiamo tirarci indietro. Come Toscana Aeroporti accogliamo ogni anno migliaia di turisti nazionali e non, affascinati dalla vivacità artistica della città; siamo quindi molto contenti di poter supportare gli Urban Sketchers che, attraverso il disegno, sono in grado di far viaggiare i ricordi arricchiti da prime impressioni, sensazioni ed emozioni”.

PROGRAMMA GENERALE

VENERDÌ 24 MARZO

Venerdì 24/3 ore 9-11 e 13-15- Fondazione Architetti (Palazzina Reale S.M. Novella) - Accoglienza e registrazione partecipanti

Venerdì 24/3 ore 10.30-13 - Terminal dell’Aeroporto di Firenze - Sketch Meeting in Aeroporto - incontro di disegno, con demo di Carlo Monopoli

Venerdì 24/3 ore 15 - Cortili di Palazzo Vecchio - demo di urban sketch con Geremia Cerri e Carlo Monopoli

Venerdì 24/3 ore 15.00 -17.30 - Sketchwalk n° 1 - Palazzi di Firenze

Venerdì 24/3 ore 16.30-18.30 - Istituto de’ Bardi (via dei Michelozzi, 2) - demo di metodi e tecniche per l’urban sketch: ore 16.30 Ben Singleton - ore 17.30 Elisa Monti

Venerdì 24/3 dalle ore 19.30 - Il Conventino Caffè Letterario - serata di benvenuto

SABATO 25 MARZO

Sabato 25/3 ore 9-11 e 13-15 - Fondazione Architetti (Palazzina Reale S.M. Novella) - Accoglienza e registrazione partecipanti

Sabato 25/3 ore 9.30-13 - Fondazione Architetti (Palazzina Reale S.M. Novella) - Workshop Lo sketch come mezzo di conoscenza con Elisa Monti

Sabato 25/3 ore 9.30-13 - Workshop en plein air : Persone in movimento con Geremia Cerri

Sabato 25/3 ore 9.30-13 - Workshop Istituto de’ Bardi ( via dei Michelozzi 2 ) e en plein air: Taccuino di Città - vedute urbane ad acquerello con Barnaba Salvador

Sabato 25/3 ore 10-17.30 - Sketchwalk n° 2 - Da Piazza Santa Croce a Piazza Santo Spirito

Sabato 25/3 ore 14 - Piazza Pitti - Foto di gruppo

Sabato 25/3 ore 15-17 - Istituto de’ Bardi (via dei Michelozzi, 2) - workshop: Taccuino di Viaggio per ragazzi con Valerio Mirannalti (età 8-12 anni)

Sabato 25/3 ore 19-20 - Piazza Santa Trinita - Demo di Barnaba Salvador - Le luci della sera

DOMENICA 26 MARZO

Domenica 26/3 ore 9.30-13 - Workshop en plein air in un palazzo storico fiorentino: Disegnare l’architettura, dalla prospettiva al dettaglio con Elisa Monti

Domenica 26/3 ore 9.30-13 - Workshop en plein air: la città in uno sketch con Charline Moreau

Domenica 26/3 ore 10-13 - Istituto de’ Bardi (via dei Michelozzi, 2 - demo di metodi e tecniche per l’urban sketch - ore 10 Valerio Mirannalti - ore 11 Luke Giallo - ore 12 Luciano Cisi

Domenica 26/3 ore 10-16.30 - Sketchwalk n° 3 - Lungo l’Arno - disegnare ponti e vedute con l’acqua

Fonte: Fondazione Architetti Firenze