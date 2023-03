Studente americano cade dal balcone di casa a Firenze

Lunedì sera, intorno alle 21, un giovane studente statunitense di 21 anni è precipitato accidentalmente dal balcone di un'abitazione situata in via della Scala a Firenze. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno udito un rumore e poi hanno notato il ragazzo riverso sul telone di una struttura in ferro. Il giovane è stato immediatamente trasportato all'ospedale fiorentino di Careggi ed è stato dimesso con una prognosi di una settimana. Non si può escludere che l'incidente sia stato causato dall'eccessivo consumo di alcol. Il 21enne si trovava a Firenze da alcuni mesi per frequentare dei corsi universitari.