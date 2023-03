Superbonus 110, da Timenet un fondo per rilevare crediti dei dipendenti

Rilevare i crediti fiscali dei dipendenti che hanno richiesto le agevolazioni del Superbonus 110 per interventi di ristrutturazione edilizia come previsto dalla normativa vigente. È questa l’ultima iniziativa welfare che Timenet, azienda empolese specializzata in servizi di connettività internet e voce per professionisti e imprese, ha deciso di promuovere a favore del proprio personale.

L’idea è nata in seguito al disagio espresso alla dirigenza proprio da un lavoratore che non riusciva a trovare una banca disponibile ad accogliere la pratica di cessione del credito relativa ai lavori alla sua abitazione.

“Abbiamo stanziato un fondo apposito di un milione di euro fino ad esaurimento delle richieste – spiega Franco Iorio, Presidente e Amministratore di Timenet S.p.A. – a fronte della consapevolezza della fase di incertezza che stanno vivendo coloro che hanno avviato i lavori di ristrutturazione edilizia nell’ambito del Superbonus 110. È un’iniziativa, al pari delle altre che abbiamo intrapreso in questi anni in ambito welfare, per essere vicini ai nostri dipendenti in un momento di difficoltà. Siamo un team e il lavoro di squadra è fondamentale per raggiungere i risultati auspicati. Sostengo da sempre che le risorse umane sono il cuore pulsante di un’azienda quindi per noi avere un rapporto di ascolto nei confronti dei collaboratori è importante per creare un ambiente di lavoro ottimale che poi ha un impatto in termini di produttività e reputazione della nostra società”.

In questi giorni Timenet, che attualmente ha un organico complessivo di 61 persone, ha inviato ai suoi dipendenti una mail interna in cui ha reso nota l’iniziativa invitando gli interessati a farsi avanti. L’azienda ha stanziato appunto un fondo complessivo di un milione di euro fino ad esaurimento in base alla somma complessiva degli importi per gli interventi di ristrutturazione edilizia delle singole pratiche, trattenendo il 10% del bonus rispetto a percentuali più elevate richieste da soggetti bancari. Il recupero IRPEF da parte di Timenet avviene tramite il trasferimento del credito dal cassetto fiscale del dipendente in un quattro o cinque anni a seconda delle tempistiche della pratica.

La soluzione è accessibile a tutti i lavoratori purché siano intestatari o cointestatari dell’abitazione per la quale è richiesta l’agevolazione. Inoltre l’iniziativa ha una scadenza: l’adesione deve essere manifestata entro il 30 settembre 2023 per la cessione del credito purché le pratiche degli interventi di ristrutturazione siano eseguite nei termini e nelle modalità stabilite dalla normativa vigente.

Per gli interessati rappresenta dunque un’ottima opportunità, una soluzione concreta per continuare i lavori alle loro abitazioni in un momento di incertezza normativa derivante dalla sospensione della trasferibilità a terzi del credito fiscale adottata dal Governo. Al momento hanno già presentato domanda due dipendenti, per un importo complessivo di circa 180.000,00 euro.

Si tratta di una proposta che si inserisce nelle politiche di attenzione alle risorse umane e nel percorso di welfare aziendale intrapreso da Timenet a partire dal 2018, primo tra tutti il bonus welfare istituito per l’acquisto di vari servizi tra cui il rimborso degli interessi passivi del mutuo prima casa, le tasse e i libri scolastici dei propri figli, attività formative, culturali e di altro genere, che lo scorso anno ha incluso anche il rimborso di bollette di luce e gas per un massimo di 300 euro.

“Una società che rispetta i propri dipendenti anche facendosi carico delle loro necessità – chiosa il Presidente Iorio – e che offre un ambiente di lavoro sicuro e salutare in cui poter crescere e affermarsi, sarà sempre in grado di attrarre e trattenere i migliori talenti, aumentando così la propria competitività sul mercato”.

E a proposito di talenti, in linea con la crescita e lo sviluppo aziendale, anche nel 2023 Timenet prevede l’inserimento di nuovo personale pari al 10% dell’organico attuale, soprattutto nel reparto tecnico.

“Cerchiamo sempre persone per dare un ulteriore input allo sviluppo aziendale in termini di qualità, servizi e fatturato – spiega Monica Croci, Responsabile delle Risorse Umane – oltre che per un fisiologico turnover. Poniamo attenzione ai profili tecnici perché sono fondamentali per la nostra azienda e scarseggiano sul mercato del lavoro, sia con esperienza lavorativa sia usciti da un percorso di studi e da poter formare internamente. L’ultimo caso, dopo quello di un tecnico inserito a tempo indeterminato, è quello di un diciannovenne neo diplomato che abbiamo assunto in questi giorni con un contratto di apprendistato dopo uno stage aziendale”.

Dopo queste due assunzioni nel primo trimestre, se ne prevedono altre quattro nel corso dell’anno. Si ricercano in particolare tecnici per la gestione delle reti informatiche, sistemisti, network engineer, sviluppatori software e account manager per lo sviluppo commerciale B2B. La candidatura può essere spontanea inviando una mail all’indirizzo hr@timenet.it oppure in risposta alle posizioni aperte che si possono trovare sul sito internet www.timenet.it nella pagina “Lavora con noi” dove sono riportate tutte le indicazioni.

Fonte: Timenet - Ufficio Stampa