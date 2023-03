Una autovettura 100% green per il Comune di Montaione

In continuità con l’impegno nell’attuazione delle politiche energetiche e ambientali che ormai da anni contraddistinguono il Comune di Montaione, già premiato come “Migliore in Europa” per le municipalità con meno di diecimila abitanti, oggi l’acquisto di una vettura completamente elettrica, maneggevole e tecnologica, modello Megane E-Tech 100% Electric crossover firmata Renault dalla Concessionaria Tinghi Motors di Empoli.

Incentivare la mobilità sostenibile è uno degli obiettivi da lungo tempo sentiti dal Comune di Montaione che, con tale acquisto, ha inteso dare un “buon esempio” atto a sensibilizzare cittadini e automobilisti, con l’auspicio che la circolazione lungo le strade del caratteristico borgo toscano, sempre più amato e frequentato anche dal “Turismo verde”, possa avvenire sempre più ad IMPATTO ZERO.

“La scelta di differenziare il parco veicoli attraverso l’acquisto di un’auto elettrica – spiega il Sindaco Paolo Pomponi - è un provvedimento di questa Pubblica Amministrazione che tiene conto non solo dell’aspetto economico, e quindi di risparmiare in termini di carburante consumato su base annua, ma che serva soprattutto a dare un esempio concreto di ciò che si può fare al fine di migliorare la vivibilità, riducendo la quantità di emissioni inquinanti rilasciate nell’ambiente.. L’autovettura che abbiamo acquistato, la Megane E-Tech, è un veicolo elettrico, a zero emissioni di CO2, che garantisce un’elevata autonomia. In ragione di questa forte scelta a favore dell’ecologia, abbiamo deciso di intraprendere una collaborazione con la Tinghi Motors, Concessionaria che da anni porta avanti idee e progetti a favore della sostenibilità”.

La partnership con il Comune di Montaione è solo una delle tante “operazioni” messe in campo da Tinghi Motors. La Concessionaria, in qualità di Ambassador della Mobilità del Futuro, in linea con l’obiettivo “Zero emissioni di Renault”, ha studiato un vero e proprio logo, Tinghi Motors GREEN, che vuole simboleggiare il proprio impegno a sostegno della transizione ecologica verso una mobilità sostenibile. Enrico Ammirati, brand manager di Tinghi Motors, ci racconta:

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti da un Comune virtuoso come quello di Montaione, per supportarlo in una ulteriore iniziativa a favore delle politiche ambientali. E’ da oltre dieci anni che la nostra Concessionaria è impegnata a valorizzare e promuovere l’ormai sempre più vasta gamma di veicoli elettrici e ibridi, cercando di sensibilizzare i Clienti e l’opinione pubblica verso un lifestyle più sostenibile per l’ambiente. E questo perché noi crediamo molto in un futuro più ecologico!”.

Sabato 25 marzo 2023 alle ore 10:00, nel centro storico di Montaione, in Piazza della Repubblica, si svolgerà un evento di presentazione della nuova autovettura elettrica acquistata, accompagnato da un momento conviviale cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa