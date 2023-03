Uno zaino tecnologico traccia strade e percorsi pedonali: operatori Apple a Firenze e Pisa

Nelle prossime settimane chi abita a Firenze e Pisa potrebbe imbattersi in operatori che camminano portando in spalla degli "zainetti" particolari. Si tratta di operatori al lavoro per raccogliere i dati a livello pedonale, che contribuiranno a migliorare l'app Mappe di Apple. Al momento Apple ha percorso più di 6 milioni di km per ricostruire le sue mappe da zero e per offrire una copertura stradale più ampia, migliori dati pedonali, indirizzi più precisi e una copertura del territorio più dettagliata. Le nuove mappe sono state introdotte in tutti gli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Italia. Dal 27 marzo al 5 maggio a Firenze e dal 10 aprile al 12 maggio a Pisa, gli operatori gireranno con un sistema portatile a zaino per raccogliere immagini e dati LiDAR, in zone selezionate, dove non è possibile accedere con l’auto.

La raccolta dei dati con questi zaini può includere luoghi come zone pedonali, parchi, piazze e stazioni di servizio, dove i dati possono essere utilizzati per creare mappe 2-D. Come per l’attività tramite veicoli, Apple dichiara l'impegno a tutelare la privacy degli utenti mentre effettua questi rilievi. Ad esempio, rendendo irriconoscibili i volti e le targhe delle auto nelle immagini raccolte prima della pubblicazione.