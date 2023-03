Autostrada A1, deviazione per lavori tra Incisa e Firenze Impruneta

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 15:00 di domenica 26 marzo, in modalità continuativa, verrà installata una deviazione di carreggiata tra il km 304+200 e il km 298+600, nel tratto compreso tra Incisa e Firenze Impruneta per il rifacimento completo della pavimentazione sul viadotto “Ema”, situato al km 302+000, inizialmente programmato in un periodo successivo.

Le lavorazioni sono state anticipate al fine di ridurre al massimo l’impatto sulla viabilità facendo coincidere le attività di cantiere con la chiusura già programmata della stazione di Firenze sud nell’ambito dei lavori di terza corsia.

Il cronoprogramma delle attività è stato concordato con gli Enti Territoriali e la Prefettura, prevedendo una task force di oltre 40 maestranze operative su doppio turno H24, al fine di ripristinare la piena fruibilità del tratto per le festività pasquali e agevolare gli spostamenti degli utenti.

Per l’intero periodo delle attività il transito sarà garantito su due corsie in direzione di Roma e potrà defluire su una corsia verso Bologna.

La stazione di Firenze sud risulterà inaccessibile, in uscita per chi proviene da Roma, dalle 22:00 di venerdì alle 15:00 di domenica 26 marzo, in modalità continuativa.

In alternativa, potrà essere utilizzata la stazione di Firenze Impruneta.

Fonte: Autostrade