Camere di commercio, il presidente Mattarella a Firenze: "Siete espressione della società"

Si è svolta oggi a Firenze la prima giornata della Conferenza nazionale delle Camere di Commercio "Progettare il domani con coraggio", che proseguirà domani mattina. Presenti numerose personalità tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, la presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, il ministro per le imprese e il made in Italy Adolfo Urso, il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il presidente di Unioncamere Andrea Prete, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, il presidente di Cna Dario Costantini, il presidente della Camera di commercio di Firenze Leonardo Bassilichi, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del presidente della Repubblica nell'auditorium della Camera di commercio di Firenze, poi l'inno d'Italia ha aperto la conferenza. "Voi siete permanente espressione della società che cambia e si rinnova e progredisce il dialogo con le istituzioni. Le camere di commercio sono consapevoli di essere parte della Repubblica: progettare significa avere acuta percezione dell'oggi e avere visione del futuro" ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Firenze e la Toscana hanno vissuto il loro sviluppo grazie alle arti e alle corporazioni – ha ricordato il presidente della Regione Eugenio Giani - ma fu lo proprio il Granduca Pietro Leopoldo a dire che era necessario un interlocutore unico e non 21 corporazioni rigidamente organizzate per non frenare lo sviluppo del nuovo. La Camera di commercio è stata costituita proprio per facilitare la nascita di nuove professioni ed oggi più che mai, in una fase di così profonda trasformazione, mentre tutto sta cambiando con la rivoluzione digitale, l'avvento della robotica, l'intelligenza artificiale, l’attenzione allo sviluppo sostenibile, le Camere di commercio possono essere voce esponenziale per i lavori che si trasformano, per l'impresa che vive con dinamismo, che cambia, si sviluppa e cresce".

"Noi lo vediamo il grande spirito di collaborazione che c’è tra le istituzioni qui a Firenze - ha proseguito Giani - La Camera di commercio insieme a noi ha realizzato il polo espositivo e si occupa delle sue manutenzioni, fa parte della nostra società fieristica, è sempre con noi quando serve sinergia tra le varie istituzioni per dare voce, servizi, prospettive e finanziamenti alle nuove imprese".