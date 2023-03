Due magnolie per ricordare Lorenzo Lunghi e Lorenzo Guernieri

“Vogliamo ricordare due ragazzi del nostro quartiere, amici tra loro, scomparsi in circostanze tragiche ma sempre presenti nel cuore di chi li ha conosciuti e amati. Sabato mattina nel giardino di villa Arrivabene pianteremo due magnolie per ricordare Lorenzo Guarnieri e Lorenzo Lunghi, e queste belle piante, simbolo di dignità, bellezza e perseveranza, cresceranno qui e ci ricorderanno sempre questi ragazzi”. Così il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi. La cerimonia, voluta dal Quartiere 2, si terrà sabato 25 marzo alle ore 11 nel giardino della villa in piazza Alberti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa