Dungeons & Dragons, al teatro di Poggibonsi una settimana di eventi

Sta per arrivare nelle sale il film Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri e, al polo fantasy del Politeama di Poggibonsi (Si), è tempo di un nuovo Tribute, stavolta dedicato proprio al mondo di Dungeons & Dragons. Un tuffo nel fantasy con ospiti speciali, personaggi in costume, una mostra, cibo e cocktail a tema. Tra gli ospiti Zoosparkle, Roberto Recchioni e Emiliano Pagani, i doppiatori italiani di Vox Machina, Etherea GRV, i rapaci di F.C. Falconeria. Tutti i giorni presso il Passaporta Fantasy Food & Beer si possono gustare cibi e bevande a tema come il panino “Tiro salvezza”, ispirato al celebre tiro di dado dei giochi di ruolo.

Anteprima domenica 26 marzo al Passaporta Fantasy Food & Beer, la taverna fantasy che si trova nei locali del Politeama, con “Zoosparkle Sunday Show Special Edition. Alle ore 21.00, in attesa dell’uscita del film, uno dei divulgatori scientifici più famosi del web, Willy Guasti, alias Zoosparkle, per la prima volta sulla scena di Poggibonsi, parlerà in termini scientifici del Bestiario di D&D in modo divertente e coinvolgente.

Dal 30 marzo al via le programmazioni del film di John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein con Chris Pine, Regé-Jean Page, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Jason Wong, Daisy Head, Sophia Eleni, Bryan Larkin, Kenneth Collard. Il film porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un'avventura divertente e ricca di azione. Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri (giovedì 30 e venerdì 31 marzo alle 19.00 e alle 21.15, sabato 1 aprile alle 19.00 e alle 21.30, domenica 2 aprile alle 16.00, alle 18.15 e alle 20.30). Dal 30 marzo al 10 aprile sarà presente nel foyer del Politeama un’esposizione dedicata al mondo di Dungeons & Dragons.

Sabato 1 aprile, arrivano gli ospiti speciali, alle ore 17.30 nella sala set del Politeama l’incontro organizzato in collaborazione con Ass. La Scintilla “Aspettando Campfire: conversazione con Roberto Recchioni. Introduce il fumettista livornese Emiliano Pagani.” Lo sceneggiatore e illustratore Roberto Recchioni parla della sua esperienza con i giochi di ruolo, non solo come giocatore ma anche come creatore presentando la sua opera di prossima uscita “Campfire”. Alle ore 21.00 al Passaporta l’ incontro con i doppiatori italiani di “Vox Machina”. Tre doppiatori italiani della serie Vox Machina saranno presenti per parlare del progetto di Critical Role, di gioco di ruolo e per interagire col pubblico. I doppiatori sono: Diego Baldoin (Percival De Rolo III), Francesco De Marco (Scunlan Shortalt), Dario Agrillo (Grog Strongjaw). Saranno accompagnati da un gruppo cosplay dei personaggi.

Domenica 2 aprile, dalle ore 16.00 in piazza Rosselli, Duelli e sfide con personaggi in costume, rapaci e gioco di ruolo. Intrattenimento in puro stile fantasy con “Etherea GRV”, gruppo di gioco di ruolo dal vivo, inoltre, gli splendidi rapaci di “F.C. Falconeria” con il loro volteggiare vi trasporteranno sulle ali della fantasia. Inoltre, per gli appassionati e curiosi di giochi di ruolo cartaceo, saranno presenti i giocatori di “Ka-boom! Fumetti e Giochi” con i quali sarà possibile sperimentare i giochi e avventurarsi nei magici regni di Dungeons & Dragons alla ricerca di artefatti e tesori, lottando contro creature incredibili.

Tutto il programma della quinta edizione è disponibile sul sito www.politeama.info.

Il tribute è organizzato da Fondazione Elsa con il Patrocinio del Comune di Poggibonsi e collaborazione con Passaporta Fantasy Food & Beer, Ass. La Scintilla, Etherea GRV, Ka-boom! Fumetti e Giochi.

Fonte: Fondazione Elsa