Escursioni nei nuovi sentieri CAI di Lastra a Signa, il programma fino a maggio

Cinque camminate per percorrere e conoscere i nuovi sentieri CAI. Sono quelle promosse dal Comune di Lastra a Signa a partire dal 1° aprile. Le camminate si snoderanno lungo i nuovi sentieri recentemente mappati e segnati dal CAI Club Alpino Italiano – Sezione di Firenze insieme al Comune.

Ecco il programma: il 1° aprile partenza alle 15 dal parcheggio delle mura di Malmantile per camminare sull’Anello di Lecceto tra Malmantile verso Brucianesi e la valle dell’Arno, passando accanto all’Eremo di Lecceto per sentieri tra alberi e strade per scoprire angoli inconsueti tra l’ombra del folto bosco della valle del Rio di Biancana e il lago di Bellosguardo.

Il 15 aprile sarà la volta dell’Anello della Guerrina con partenza alle 15 dal parcheggio delle Quattro strade. Un percorso per i luoghi e i laghetti nascosti tra radure, boschetti e stradelle bianche.

Il 29 aprile si terrà la camminata del Sentiero Anello di San Romolo per il punto più alto del territorio di Lastra a Signa. Partenza alle 15.30 dal parcheggio della scuola Santa Maria a Castagnolo in via Gramsci. Percorso interessante sulla parte orientale del territorio comunale che permette di raggiungere Colle di San Romolo e l’omonima chiesa di San Romolo a Settimo punto più alto del territorio di Lastra a Signa.

Il 13 maggio l'Anello Malmantile – Valle della Pesa: partenza alle 15 da piazza Piave: itinerario di ampio respiro prevalentemente su strade bianche e sentieri tra colline, fattorie costeggiando vigneti, olivete e attraversando boschi che caratterizzano il territorio di Lastra a Signa. Il percorso si sviluppa tra ampi crinali con grandi vedute e freschi e sconosciuti boschi di fondovalle verso la Pesa.

Infine il 27 maggio alle 15 l’Anello della Villa Caruso. Tra boschi e radure raggiungendo Villa Caruso Bellosguardo: itinerario interessante fra ville e vigneti e sentieri poco conosciuti alla scoperta di angoli di vista interessanti nella parte alta di Lastra a Signa. Il percorso partirà dalla stazione FS di Lastra a Signa e passa nei pressi della villa del tenore Enrico Caruso: itinerario interessante fra ville e vigneti e sentieri poco conosciuti alla scoperta di angoli di vista interessanti nella parte alta di Lastra a Signa.

In ogni camminata sarà presente, oltre a un esponente dell’amministrazione comunale, un rappresentante dei CAI o il responsabile dell’Ufficio ambiente del Comune. “Con questi nuovi cammini – ha spiegato il sindaco Angela Bagni- vogliamo promuovere un turismo lento che potrà così apprezzare e conoscere le bellezze del nostro territorio. Dopo aver presentato il progetto adesso invitiamo a provare con noi i percorsi che ci auguriamo possano essere attraversati e conosciuti sia dai nostri cittadini che da persone che provengono da fuori Comune visto che grazie all’accordo con il CAI la rete è entrata in un circuito di sentieri escursionistici di tutto il territorio intorno a Firenze”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa