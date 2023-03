Fiorentina a Empoli, Azione: "Dire 'no' a prescindere è un errore"

Stadio Franchi chiuso due anni, la Fiorentina a Empoli? Empoli in Azione esprime il proprio pensiero chiedendo il parere ai cittadini.

"Ora che sono Firenze e la A.C. Fiorentina a chiedere la cortesia di ospitalità, riteniamo sia giusto, sotto il profilo etico, restituire la cortesia nelle possibilità della città e dello Stadio che Empoli possiede, soprattutto considerando che Empoli e Firenze sono poli importanti della Città Metropolitana e sempre di più, in futuro, il rapporto tra queste realtà diventerà stringente" scrivono dal partito.

Ancora Empoli in Azione: "L’ospitalità sarebbe un segnale positivo per tutto il mondo del calcio e proietterebbe un’immagine positiva di Empoli, come città e come società sportiva.Con regole di gestione precise e da osservare scrupolosamente, si potrebbero ridurre al minimo i disagi che abbiamo illustrato in premessa; esempio concedendo ai soli abbonati l’accesso allo stadio di Empoli e limitando al massimo il settore dei tifosi ospiti; chiedendo altresì che le gare giocate al Castellani dalla Fiorentina non siano calendarizzate in giornate e orari particolari. La Fiorentina potrebbe farsi carico delle spese di organizzazione e di ordine pubblico e favorire le attività commerciali della zona e della città che potrebbero ricevere un indotto importante.

La nota prosegue: "L’ospitalità non sarebbe gratis: il Comune di Empoli ha la possibilità (e dovrà farlo) di chiedere un canone, annuale o per evento, in linea con il canone degli altri stadi italiani. Si tratta di cifre ragguardevoli per ogni partita disputata, che potrebbero permettere al comune di Empoli di avere un extra budget da destinare ai bisogni della città (recupero case popolari, aiuto alle famiglie bisognose) oppure da investire nel recupero o alla costruzione di impiantistica sportiva, come un palazzo dello sport che possa ospitare manifestazioni sportive, e non, di livello."

Empoli in Azione continua: "Qualora emerga, dai futuri e necessari confronti con la cittadinanza e con gli organi preposti alla gestione della sicurezza di tali eventi, l’impossibilità di porre i quartieri vicini allo Stadio ad uno stress costante e si ritenesse quindi non percorribile la strada della concessione “piena” dello stadio per tutte le partite, invitiamo comunque a confermare la possibilità di concedere la struttura per le partite di coppa o per singoli eventi (ad esempio una sola “quota” delle partite da disputarsi da parte della Fiorentina), nei limiti delle capacità organizzative e ricettive che saranno definite, ribadendo e sottolineando comunque la disponibilità della Città a venire incontro alle esigenze di Firenze e della Fiorentina.

Empoli in Azione ritiene che "un no a prescindere sia deleterio per l’immagine e il successo di Empoli. Riteniamo che un “no” pregiudiziale sia un evidente errore per tutti i motivi sopra esposti, e propone di formare un tavolo politico, ma soprattutto tecnico composto da persone esperte e competenti, che possa trasformare il probabile disagio in una grande opportunità per Empoli se si vuole proiettare nella dimensione di città moderna e aperta. Empoli in Azione ed è disponibile a dare il proprio contributo".