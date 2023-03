Operatori socio sanitari, nel 2023-24 i posti saranno 1200

Corsi per gli operatori socio sanitari in Toscana: nel prossimo anno scolastico 2023/24 saranno quarantuno, venti completi da mille ore, diciotto abbreviati per chi è già in possesso di qualifiche riconosciute e può dunque fare un percorso ridotto, oltre a tre moduli di formazione complementare.

Saranno organizzati dalle aziende sanitarie e ospedaliero universitarie della Toscana e li finanzia la Regione, che partecipa con 14 mila euro per ogni corso completo e con 10 mila euro per ciascun percorso abbreviato e per i moduli di formazione complementare. La delibera che stanzia le risorse, presentata dall’assessore al diritto alla salute, è stata approvata dalla giunta regionale. Complessivamente sono 490 mila euro.

L’iscrizione al corso base costa 1000 euro, 500 per quello abbreviato e 250 per la formazione complementare.

Dal 2002 al 2021 in Toscana sono stati oltre 23mila gli operatori socio sanitari che hanno ottenuto la qualifica. Con i corsi organizzati il prossimo anno potranno essere formati altri 1200 nuove figure. I corsi intendono formare operatori in grado di garantire una risposta adeguata ai bisogni dei cittadini e soddisfare le necessità e la richiesta di autonomia delle persone assistite.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa