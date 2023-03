Premio alla carriera per l'ex calciatore porcarese Giovanni Toschi

Per tutti, in paese, Giovanni Toschi è il Toschino, con il suo metro e cinquantotto di classe e passione per il calcio. E la comunità di Porcari, in occasione della prima partita della Viareggio Cup che si è disputata lunedì scorso (20 marzo) allo stadio comunale, ha voluto riconoscere con un premio alla carriera il valore di questo giocatore che, negli anni Settanta, ha incollato tutti alle radiocronache della domenica.

Per l'occasione l'assessore Franco Fanucchi, con la fascia tricolore, e il presidente dell'Academy Porcari, Stefano Silla, hanno consegnato all'ex ala Giovanni Toschi una targa di ringraziamento per l'impegno che ancora oggi dedica al calcio e alla formazione dei giovani allenando il settore giovanile della squadra di casa.

Una cerimonia sentita da tutti i presenti che ha avuto il suo massimo momento amarcord con la trasmissione della radiocronaca del gol che Giovanni Toschi segnò al Napoli con la maglia del Torino, riportando il club granata in vetta alla classifica di Serie A dopo 17 anni dalla tragedia di Superga. Un gol che violò la rete, al novantesimo minuto, del futuro campione del mondo Dino Zoff. Era la venticinquesima giornata del campionato 1971-1972.

“Per anni tutto il paese di Porcari – commenta Franco Fanucchi – ha seguito con entusiasmo le avventure calcistiche di questo piccolo grande uomo che ancora oggi, all'età di 77 anni, non smette di stupire e contagiare, con la sua determinazione, i giovani e giovanissimi che inseguono il sogno del pallone. La storia del Toschino, conosciuto anche come Topolino nelle cronache nazionali, è iniziata nel campo sportivo del Cavanis, e ha ancora molto da raccontare. Un grazie all'Academy Porcari per aver condiviso con l'amministrazione il riconoscimento a questa importante figura del calcio italiano”.

La targa è stata consegnata proprio nel giorno che, allo stadio di Porcari, i giovani del Torino hanno affrontato il Pontedera nella Viareggio Cup.

Fonte: Comune di Porcari - Ufficio Stampa