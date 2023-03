Vuole sopprimere il cane, ma ferisce l'amico: denunciato 85enne a Montespertoli

I carabinieri di Montespertoli hanno denunciato un uomo di 85 anni che, questa mattina, si era recato in via Volterrana Sud, Località La Buca, per sopprimere il proprio cane. L’anziano voleva uccidere l’animale con il proprio fucile, ma durante il caricamento dell’arma è partito un colpo che ha ferito a una gamba l'uomo che lo aveva accompagnato. L’85enne, a quel punto, ha chiamato il 118 affinché il ferito venisse soccorso, ma non ha desistito dai suoi propositi e dopo aver ricaricato l’arma ha sparato al cane. Per l'anziano è scattata la denuncia l’ipotesi dei reati di lesioni personali colpose, detenzione abusiva di armi, omessa custodia di armi e munizioni, porto abusivo di armi e uccisione di animali. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di San Giuseppe di Empoli non in pericolo di vita.