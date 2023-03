Apre oggi a Pistoia Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com'è... e come dovrebbe essere, la mostra che rende omaggio a uno degli artisti, fumettisti e pensatori più originali del nostro tempo.

Il sentimento umano e paterno di Armando per la cagnolina Pimpa alla scoperta del mondo; la sagacia e il disincanto del metalmeccanico Cipputi di fronte alle trasformazioni sociali; l’ironia quotidiana di Ugo e Luisa, marito apatico e moglie amareggiata alle prese con le piccole grandi cose della vita. Sono personaggi che il pubblico ama da oltre cinquant’anni e che sono protagonisti della mostra a cura di Luca Raffaelli in collaborazione con Kika Altan, promossa da Pistoia Musei e Fondazione Caript, a Palazzo Buontalenti dal 25 marzo al 30 luglio 2023.

Con un percorso espositivo vario, divertente, capace di far riflettere la comunità sui temi di una società più inclusiva e rispettosa, Altan, Cipputi e la Pimpa accoglie disegni originali, opere inedite, sculture in gommapiuma e la riproduzione della casa della Pimpa ricostruita a grandezza di bambino. Nella prima sezione della mostra, intitolata Il mondo com’è, l’artista rappresenta il mondo reale attraverso le vignette: un mondo sporco e sbagliato, fatto di uomini irrisolti e corrotti, di egoismi ed egocentrismi. La seconda sezione racconta invece Il mondo come dovrebbe essere, quello dei fumetti che Altan realizza per i bambini, come Kamillo Kromo e la Pimpa.

ALTAN, CIPPUTI E LA PIMPA

Il mondo com'è... e come dovrebbe essere

25 marzo - 30 luglio 2023

Pistoia, Palazzo Buontalenti, via de' Rossi 7

Dal mercoledì alla domenica ore 10-19, chiuso lunedì e martedì

Intero € 10, ridotto € 7