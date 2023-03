Ordina al ristorante e non paga, denunciata

Ordina e consuma cibo e bevande anche di pregio e si rifiuta di pagare il conto. Si tratta di una donna straniera che ha utilizzato questo sistema per mangiare a ufo in vari locali fiorentini. Ma ieri l’ennesimo tentativo si è concluso con una denuncia da parte della Polizia Municipale. Una pattuglia del Reparto di Porta Romana si trovata in zona Sant’Ambrogio quando è stata allertata da un ristoratore. L’uomo ha riferito agli agenti che una cliente si rifiutava di pagare la consumazione, peraltro ammontante a circa 80 euro, e che era intenzionato a presentare querela. La donna quindi è stata accompagnata presso gli uffici della Polizia Municipale e denunciata per insolvenza fraudolenta, reato per il quale rischia la reclusione fino a due anni o con una multa fino a 516 euro. Da ulteriori accertamenti è emerso che la donna era nota per svariati episodi simili accaduti in altri locali fiorentini.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa