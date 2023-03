Ponteggio crollato davanti un locale, 3 persone denunciate dopo le indagini

Il 10 marzo scorso, in via Fontanella ad Arezzo, un ponteggio è crollato nella zona antistante un locale, provocando la richiesta di intervento di soccorso e forze dell'ordine da parte di numerosi cittadini. Per fortuna, nessuno è stato investito e ferito dai pesanti materiali e la tragedia è stata evitata per un soffio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militari della Compagnia di Arezzo e gli specialisti del Nucleo Carabinieri presso l'Ispettorato del Lavoro di Arezzo. Dopo aver vigilato sulla sicurezza dei luoghi, hanno deferito in stato di libertà tre soggetti coinvolti nei fatti: il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il titolare della ditta esecutrice dei lavori e il titolare della ditta incaricata per il montaggio del ponteggio.

I reati contestati sono: mancata verifica dell'applicazione delle disposizioni di sicurezza nel Piano di Sicurezza di Cantiere da parte delle imprese esecutrici, mancata ancoraggio alla costruzione del ponteggio metallico fisso e inidoneità del piano di montaggio, uso e smontaggio (PI.M.U.S.) relativo al ponteggio metallico fisso allestito.