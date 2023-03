Settimana della Lettura e Mostra del Libro a Bagno a Ripoli

Il personale docente dell’Istituto Comprensivo Teresa Mattei, in collaborazione con la libreria “La Gioberti” organizzano negli spazi della scuola, una Mostra mercato del Libro, il cui ricavato servirà per rinnovare la biblioteca scolastica. Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.00, in occasione della “Settimana della lettura”, dal 27 al 30 marzo. Tanti gli appuntamenti in programma dedicati a genitori e bambini, si inizia lunedì 27 alle 17.00 alla scuola di Rimaggio con Lorenzo Degl’Innocenti che leggerà “Ettore, l’uomo straordinariamente forte”. Giovedì 30 alle 17.00 alla scuola di Rimaggio ultimo appuntamento per i genitori con la counselor Arcangela Limosani, che tramite la lettura del libro “Genitori efficaci” offrirà degli spunti di riflessione sulla relazione genitori – figli. La Settimana della Lettura coinvolgerà i bambini: durante l’orario scolastico infatti, verranno organizzate visite e letture animate presso la Biblioteca di Ponte a Niccheri e ci sarà uno scambio di letture: adulti e bambini proporranno racconti nelle varie classi. Ci sarà spazio anche per il progetto “Passa la storia”, per la creazione di storie collettive.