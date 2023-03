Trovato con la droga negli slip: arrestato 27enne senese

Un giovane senese è stato arrestato dalla polizia di Siena, dopo essere stato trovato con della droga nascosta negli slip, durante uno dei servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti pianificati dal Questore di Siena. Gli agenti hanno notato dei movimenti sospetti all'interno di un'auto in zona San Miniato, il che li ha spinti ad approfondire il controllo.

Il giovane ha consegnato spontaneamente ai poliziotti un calzino contenente tre involucri con 5 grammi ciascuno di cocaina, che aveva nascosto negli slip. La perquisizione nelle sue abitazioni ha portato al rinvenimento di quasi un chilogrammo di narcotici di ogni tipo, nascosti in casseforti e in panetti di varie grandezze.

Il giovane è stato condotto alla Casa Circondariale di Santo Spirito a disposizione dell'autorità giudiziaria e dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Non è la prima volta che la zona di San Miniato è stata presa di mira dagli agenti della Mobile per lo spaccio di droga. In passato, sono state denunciate a piede libero altre due persone.